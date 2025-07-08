تعيين جابريال هاينز في الطاقم التدريبي لـ أرسنال

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 19:04

كتب : FilGoal

جابريال هاينز

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعيين المدافع الأرجنتيني السابق جابريال هاينز في الطاقم التدريبي.

هاينز البالغ من العمر 47 عاما خاض مسيرة كروية كبيرة في العديد من الأندية الأوروبية أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

كما لعب مع منتخب الأرجنتين 72 مباراة دولية في الفترة من 2003 وحتى 2010.

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وبدأ مسيرته التدريبية في عام 2015 مع عدة أندية منها أتالانتا الأمريكي.

وتم تعيين جابريال هاينز بدلا من الإسباني كارلوس كويستا الذي رحل عن الجهاز الفني في أرسنال، ليتولى تدريب بارما الإيطالي.

ليكون بذلك ضمن الجهاز الفني للإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال.

أرسنال جابريال هاينز الدوري الإنجليزي
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