"النقطة السوداء".. تفاصيل تحقيقات الشرطة الإسبانية عن حادث جوتا المميت

كشفت الشرطة الإسبانية عن تحقيقاتها الأولية لحادث ديوجو جوتا لاعب ليفربول الراحل.

ديوجو جوتا النادي :

وكان جوتا صاحب الـ28 قد تعرض لحادث سير في إسبانيا تسبب في وفاته هو وشقيقه أندريه البالغ من العمر 25 عامًا،

ونشرت سكاي سبورتس نتيجة تحقيقات الشرطة الإسبانية والتي جاءت كالتالي: "سيارة جوتا كانت مسرعة وعلى ما يبدو كانت تتجاوز سيارة أخرى على الطريق السريع".

وجاء في التحقيقات "السيارة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة على الطريق السريع A52 وقت وقوع الحادث في بلدية سيرناديلا، بالقرب من بالاسيوس دي سانابريا، في مقاطعة زامورا."

وعن سبب الحادث "كل شيء يشير إلى انفجار أحد إطاراتها أثناء التجاوز، ونتيجة للحادث اشتعلت النيران في السيارة ولقي الشخصان حتفهما".

كما كشفت التحقيقات عن توقيت الحادث "الحادث وقع الساعة 12:30 صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي".

وأضافت التحقيقات "آثار الإطارات كانت مرئية على مسافة نحو 100 متر (330 قدمًا) من لحظة الاصطدام.".

وألمحت التحقيقات إلى أن الأسفلت على الطريق لم يكن مستويا في مكان وقوع الحادث، ولكن الشرطة الإسبانية ذكرت لوسائل الإعلام أنها لم تكن هناك "نقطة سوداء" تتكرر فيها الحادث، وكان ينبغي أن يكون الطريق قابلا للقيادة بسرعة أكبر من الحد الأقصى للسرعة وهو 120 كيلو متر في الساعة.

وأتمت التحقيقات "يجرى إعداد تقرير الخبير، وفحص العلامات التي تركتها إحدى عجلات السيارة، لم يكتمل تقرير الخبير بعد، ولكن بما أنه يخضع للمراجعة القضائية، فسيتم تقديمه إلى محكمة بويبلا دي سانابريا".

وكان جوتا في طريقه بسيارته اللامبورجيني من البرتغال إلى سانتاندير في شمال إسبانيا خلال فترة الراحة قبل انطلاق الموسم الجديد.