مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: أحمد ربيع يغيب عن التدريبات لإتمام انتقاله للزمالك

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 16:31

كتب : عمرو نبيل

أحمد ربيع - البنك الأهلي

كشف مصدر من البنك الأهلي عن اقتراب أحمد ربيع لاعب وسط الفريق من إتمام انتقاله لصفوف الزمالك.

وأشار FilGoal.com في وقت سابق إلى اقتراب الزمالك من ضم أحمد ربيع. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من البنك الأهلي لـFilGoal.com : "أحمد ربيع تغيب عن تدريبات الفريق بإذن من أجل إنهاء إجراءات انضمامه للزمالك".

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك اتفق مع البنك على ضم أحمد ربيع، مقابل انتقال لاعبين من الأبيض للبنك الأهلي.

وأن الثنائي المرشح للانتقال للبنك الأهلي من الزمالك حتى الآن هو مصطفى شلبي ومصطفى الزناري.

وينتظر الزمالك الحصول على موافقة الثنائي الزناري وشلبي للبنك الأهلي، وفي حالة عدم موافقة الثنائي سيعرض الزمالك بعض اللاعبين الآخرين على البنك للاختيار منهم لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي يبلغ من العمر 24 سنة وظهر بشكل جيد مع فريقه في الدوري المصري الموسم الماضي.

ولعب الموسم الماضي مع البنك الأهلي 31 مباراة في مختلف البطولات.

أحمد ربيع الزمالك
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