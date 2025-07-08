ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي ينتقل إلى الدوري الروماني

الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

أسد الحملاوي

أعلن نادي شلاسك فروتسواف البولندي انتقال لاعبه أسد الحملاوي إلى يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني.

وارتبط اسم أسد الحملاوي خلال الفترة الماضية بالنادي الأهلي واحتمالية تعويضه لرحيل وسام أبو علي المحتمل.

ويشمل تعاقد الحملاوي مع فريقه البولندي وجود شرط جزائي يقدر بما يقارب من مليون يورو.

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وكان ناديه قد أصدر بيانا ضده بسبب غيابه عن معسكر الفريق للضغط على الإدارة من أجل الرحيل عن النادي.

أسد الحملاوي هو مهاجم فلسطيني وُلد في السويد، ويبلغ من العمر 24 عاما (مواليد 27 أكتوبر 2000).

يلعب الحملاوي حاليا في نادي سلاسك فروكلاف البولندي، الذي انتقل إليه في يناير الماضي.

ويمتد عقد الحملاوي مع ناديه الحالي إلى صيف 2027.

ولعب الفلسطيني 16 مباراة في الدوري البولندي مع فريقه، وسجل 7 أهداف، بينها هدفين في مرمى ليخ بوزنان بطل الدوري.

بدأ الحملاوي مسيرته بين ناشئي أنجيلهولمس السويدي، الذي صعده للفريق الأول في 2019.

وانتقل الفلسطيني حرا إلى هلسينبورجس في صيف 2020، ثم أعير إلى سودرا بعد عامين، ولمدة 6 أشهر.

وفي يناير 2023 انتقل اللاعب إلى فاربيرجس بولس، الذي رحل عنه بعد 6 أشهر عائدا إلى أنجيلهولمس في صفقة انتقال حر.

ولأول مرة في مارس 2024، انتقل الحملاوي خارج السويد، تحديدا إلى برايم بانكوك التايلندي في صفقة انتقال حر، وفي نوفمبر من العام ذاته، عاد إلى السويد عبر بوابة أوديفولد، الذي باعه إلى سلاسك في يناير 2025.

أسد الحملاوي له شقيق اسمه أنس الحملاوي، بدأ أيضا في صفوف أنجلهولمس، ومثله حتى يناير 2025، حين انتقل حرا إلى لاهولمس

أسد الحملاوي
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