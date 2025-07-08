ذا أثليتك: أرسنال أكمل إجراءات التعاقد مع نورجارد.. وموعد الإعلان الرسمي
الثلاثاء، 08 يوليه 2025 - 11:10
كتب : FilGoal
بات أرسنال قريبا من إعلان التعاقد مع كريستيان نورجارد لاعب وسط برينتفورد خلال هذا الصيف.
كريستيان نورجارد
النادي : برينتفورد
ودخل أرسنال في مفاوضات لضم لاعب خط الوسط الدنماركي.
وبحسب شبكة ذا أثليتك، فإن أرسنال أكمل إجراءات التعاقد مع كريستيان نورجارد لاعب بيرنتفورد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني و2 مليون كمكافآت.
وأوضحت التقارير ذاتها أن أرسنال سيقوم بالإعلان الرسمي قبل نهاية الاسبوع الجاري.
وتوصل أرسنال لاتفاق مع برينتفورد من أجل ضم اللاعب.
ولذلك سيخضع للكشف الطبي مع المدفعجية خلال ساعات.
وينتهي عقد اللاعب مع برينتفورد في صيف 2027.
ويعد نورجارد أحد الخيارات لتعويض رحيل توماس بارتي عن أرسنال.
نرشح لكم
توتنام يتعاقد مع مدافع ياباني فابريزيو: بعد مفاوضات طويلة.. إيلانجا صفقة نيوكاسل الأولى ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية نجل بيتر تشك يوقع أول عقد احترافي له مع فولام سكاي توضح حقيقة اتفاق بايرن ميونيخ مع ليفربول لضم دياز RMC: كوناتي حدد وجهته القادمة حال الرحيل من ليفربول الصيف القادم نوتينجهام يتعاقد مع المدير الرياضي السابق لـ أرسنال ديلي ميل: سعر أونانا يُصعب رحيله عن يونايتد
أخر الأخبار
توتنام يتعاقد مع مدافع ياباني 6 دقيقة | ميركاتو