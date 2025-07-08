ذا أثليتك: أرسنال أكمل إجراءات التعاقد مع نورجارد.. وموعد الإعلان الرسمي

بات أرسنال قريبا من إعلان التعاقد مع كريستيان نورجارد لاعب وسط برينتفورد خلال هذا الصيف.

ودخل أرسنال في مفاوضات لضم لاعب خط الوسط الدنماركي.

وبحسب شبكة ذا أثليتك، فإن أرسنال أكمل إجراءات التعاقد مع كريستيان نورجارد لاعب بيرنتفورد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني و2 مليون كمكافآت.

وأوضحت التقارير ذاتها أن أرسنال سيقوم بالإعلان الرسمي قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وتوصل أرسنال لاتفاق مع برينتفورد من أجل ضم اللاعب.

ولذلك سيخضع للكشف الطبي مع المدفعجية خلال ساعات.

وينتهي عقد اللاعب مع برينتفورد في صيف 2027.

ويعد نورجارد أحد الخيارات لتعويض رحيل توماس بارتي عن أرسنال.