طلعت يوسف: قررت التوقف عن العمل في التدريب

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 22:48

كتب : FilGoal

طلعت يوسف - مدرب مودرن فيوتشر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري توقفه عن العمل التدريبي في مصر.

وقال طلعت يوسف عبر قناة أون سبورت: "وصلت لمرحلة أن هذا القدر يكفي، ومشواري التدريبي يحتاج إلى التوقف حتى أبدأ مرحلة أخرى في حياتي من الراحة والاستجمام والحياة التي لم أعشها بالشكل الكافي مع أسرتي وأولادي".

وأضاف "العمل التدريبي في مصر مرهق على كل المستويات، نفسيا وصحيا وذهنيا بالإضافة إلى الإرهاق البدني".

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وأتم تصريحاته "أشعر بالرضا لما قدمته في مسيرتي التدريبية وأعتقد أنه مشوار محترم".

وتولى طلعت يوسف تدريب العديد من الفرق المصرية مثل الاتحاد السكندري والكروم وبلدية المحلة وطلائع الجيش واتحاد الشرطة والمصري.

وأيضا تليفونات بني سويف وبتروجت وسموحة ومصر للمقاصة والإسماعيلي والجونة وإنبي ومودرن سبورت.

وخارج مصر تولى تدريب أهلي طرابلس الليبي والجيش السوري.

الاتحاد السكندري الدوري المصري طلعت يوسف
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