نجل بيتر تشك يوقع أول عقد احترافي له مع فولهام

أعلن فريق فولام الإنجليزي عن توقيع التشيكي دانييل بيتر تشك عقده الاحترافي الأول مع الفريق تحت 15 عامًا.

ويُعتبر دانييل نجل الحارس الأسطوري بيتر تشك، حارس تشيلسي وأرسنال سابقًا، ويقتدي بوالده حيث يلعب في مركز حراسة المرمى بفريق فولام.

ويبلغ الحارس من العمر 15 عامًا، وقد اختار الابتعاد عن الأضواء والمشاركة مع فريق فولام عوضًا عن تشيلسي والأندية الكبرى، لتفادي الضغوطات المرتبطة بالأندية الجماهيرية.

وأظهر اللاعب قدرات كبيرة أهلته لتوقيع عقده الاحترافي الأول في سن صغيرة، وينتظر منه الجميع أن يقدم الكثير في مسيرته المقبلة ويسير على خطى والده في الملاعب الإنجليزية.

ويطمح اللاعب إلى تحقيق العديد من البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وأن يصنع اسمًا كبيرًا له كما فعل والده من قبل.