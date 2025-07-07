نجل بيتر تشك يوقع أول عقد احترافي له مع فولهام

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

دانييل تشك

أعلن فريق فولام الإنجليزي عن توقيع التشيكي دانييل بيتر تشك عقده الاحترافي الأول مع الفريق تحت 15 عامًا.

ويُعتبر دانييل نجل الحارس الأسطوري بيتر تشك، حارس تشيلسي وأرسنال سابقًا، ويقتدي بوالده حيث يلعب في مركز حراسة المرمى بفريق فولام.

ويبلغ الحارس من العمر 15 عامًا، وقد اختار الابتعاد عن الأضواء والمشاركة مع فريق فولام عوضًا عن تشيلسي والأندية الكبرى، لتفادي الضغوطات المرتبطة بالأندية الجماهيرية.

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وأظهر اللاعب قدرات كبيرة أهلته لتوقيع عقده الاحترافي الأول في سن صغيرة، وينتظر منه الجميع أن يقدم الكثير في مسيرته المقبلة ويسير على خطى والده في الملاعب الإنجليزية.

ويطمح اللاعب إلى تحقيق العديد من البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وأن يصنع اسمًا كبيرًا له كما فعل والده من قبل.

فولام دانييل تشك
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