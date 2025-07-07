موندو ديبورتيفو: لوكمان على رادار أتليتكو مدريد ولكن بشرط

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - أتالانتا - نهائي الدوري الأوروبي

كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن رغبة أتليتكو مدريد الإسباني بالتعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الإيطالي.

وأفادت موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن أتليتكو مدريد يفكر جديًا في التعاقد مع لوكمان ولكن ليس بمبلغ كبير كما يريد أتالانتا للتخلص من مهاجم الفريق.

ويريد أتالانتا الحصول على 60 مليون يورو من أجل بيع مهاجم الفريق، بينما يبحث أتليتكو مدريد عن دفع 40 مليون يورو فقط.

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ويعتبر لوكمان هدف لأتليتكو مدريد بطلب خاص من الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بسبب الخصائص المميزة التي يتمتع بها اللاعب من قدرات فردية تفيد الفريق.

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وشارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

أديمولا لوكمان أتالانتا ميركاتو أتليتكو مدريد
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