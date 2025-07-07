سكاي توضح حقيقة اتفاق بايرن ميونيخ مع ليفربول لضم دياز

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 22:32

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

أعربت وسائل الإعلام الألمانية، عن موقف بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع الكولمبي لويس دياز مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وأفادت سكاي سبورت، أن بايرن ميونخ لم يتوصل لاتفاق مع لويس دياز حتى الآن، لكن إدارة النادي تعمل حاليًا على إتمام الصفقة.

وينتظر ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ الضوء الأخضر من ليفربول لبدء المفاوضات مع اللاعب ومحاولة إقناعة بالإنضمام لبايرن ميونخ.

أخبار متعلقة:
ديزيري دوي: الثأر كان أمر حاسما ضد بايرن ميونيخ سبورت: بعد بايرن ميونيخ.. برشلونة يحسم موقفه النهائي من نيكو ويليامز بايرن ميونيخ خسر مرتين.. باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بايرن ميونيخ يكشف كواليس مفاوضات ضم رافائيل لياو

ويواجه بايرن ميونخ طريقا شاقا لإقناع اللاعب بسبب رغبته الكبيرة في الإنضمام لبرشلونة.

وتحدثت هيلينا كونديس من كوبي الإسبانية أن لويس دياز حصل على موافقة من ليفربول بالرحيل عن الفريق في حالة وصول عرض بـ82 مليون يورو.

وينتهي عقد لويس دياز مع ليفربول صيف 2027 وانضم له يناير 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي.

وشارك اللاعب مع ليفربول 148 مباراة تمكن من تسجيل 41 هدفا، وصناعة 23 هدفا.

وحقق مع الريدز لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.

لويس دياز بايرن ميونيخ ليفربول ميركاتو
نرشح لكم
فابريزيو: بعد مفاوضات طويلة.. إيلانجا صفقة نيوكاسل الأولى ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية موندو ديبورتيفو: لوكمان على رادار أتليتكو مدريد ولكن بشرط لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول رومانو: جالاتاسراي يتقدم بعرض لضم فيكتور أوسيمين خبر في الجول - البنك الأهلي يتفق مع محمد فتحي على تجديد تعاقده لمدة موسم ديلي ميل: سعر أونانا يُصعب رحيله عن يونايتد سكاي: جاشاري ينتظر موافقة ناديه من أجل الخضوع للكشف الطبي مع ميلان
أخر الأخبار
أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 36 دقيقة | الكرة المصرية
فابريزيو: بعد مفاوضات طويلة.. إيلانجا صفقة نيوكاسل الأولى 49 دقيقة | ميركاتو
بايرن يعلن خضوع جمال موسيالا لجراحة ناجحة 49 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر ماريسكا: لا نحضر لمواجهة تياجو سيلفا فقط.. ولافيا لن يشارك ضد فلومينينسي ساعة | كأس العالم للأندية
ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية ساعة | ميركاتو
طلعت يوسف: قررت التوقف عن العمل في التدريب ساعة | الدوري المصري
نجل بيتر تشك يوقع أول عقد احترافي له مع فولهام ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: لوكمان على رادار أتليتكو مدريد ولكن بشرط ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 ديلي ميل: مانشستر سيتي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق
/articles/508854/سكاي-توضح-حقيقة-اتفاق-بايرن-ميونيخ-مع-ليفربول-لضم-دياز