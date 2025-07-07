سكاي توضح حقيقة اتفاق بايرن ميونيخ مع ليفربول لضم دياز

أعربت وسائل الإعلام الألمانية، عن موقف بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع الكولمبي لويس دياز مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وأفادت سكاي سبورت، أن بايرن ميونخ لم يتوصل لاتفاق مع لويس دياز حتى الآن، لكن إدارة النادي تعمل حاليًا على إتمام الصفقة.

وينتظر ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ الضوء الأخضر من ليفربول لبدء المفاوضات مع اللاعب ومحاولة إقناعة بالإنضمام لبايرن ميونخ.

ويواجه بايرن ميونخ طريقا شاقا لإقناع اللاعب بسبب رغبته الكبيرة في الإنضمام لبرشلونة.

وتحدثت هيلينا كونديس من كوبي الإسبانية أن لويس دياز حصل على موافقة من ليفربول بالرحيل عن الفريق في حالة وصول عرض بـ82 مليون يورو.

وينتهي عقد لويس دياز مع ليفربول صيف 2027 وانضم له يناير 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي.

وشارك اللاعب مع ليفربول 148 مباراة تمكن من تسجيل 41 هدفا، وصناعة 23 هدفا.

وحقق مع الريدز لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.