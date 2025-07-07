نوتينجهام يتعاقد مع المدير الرياضي السابق لـ أرسنال

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

إيدو جاسبار - أرسنال

أعلن نادي نوتينجهام فورست تعيين إيدو جاسبار مديرا لكرة القدم في النادي.

وكان البرازيلي قد تقدم باستقالته من منصبه كمدير رياضي لأرسنال خلال الفترة الماضية.

ويخضع كل من نوتينجهام فورست وأوليمبياكوس لملكية اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس.

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وكان جاسبار مسؤولا عن التعاقد مع لاعبين مهمين في النادي مثل مارتن أوديجارد وديكلان رايس.

ويعتبر إيدو أول مدير رياضي في تاريخ أرسنال وتم تعيينه في ذلك المنصب عام 2022.

وجاء رحيل جاسبار بقرار شخصي منه ووافق عليه النادي احتراما لرغبته.

وكان جاسبار انضم عام 2019 في منصب المدير التقني بجوار كل من ميكيل أرتيتا الذي كان يعمل حينها كبير للمدربين.

جاسبار (46 عاما) كان من ضمن الفريق الذهبي "لايقهر" الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي 2003-2004.

ولعب جاسبار لأرسنال في الفترة ما بين 2001 حتى 2005 وحصل على لقبين للدوري الإنجليزي.

متوسط الميدان البرازيلي السابق شارك في 127 بقميص أرسنال سجل خلالها 15 هدفا.

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