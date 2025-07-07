خبر في الجول – كاف يحدد موعد الإعلان عن الفرق المعفية من الأدوار التمهيدية في إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد الإعلان عن الفرق المعفية من المشاركة في الأدوار التمهيدية في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن كاف حدد بعد 31 يوليو الجاري موعدا للإعلان عن الفرق المعفية من المشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولات إفريقيا.

وذلك انتظارا لإرسال الاتحادات المحلية لأسماء جميع الفرق المشاركة في البطولات الموسم المقبل.

ويشارك من مصر في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل كل من الأهلي وبيراميدز.

بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

وكان بيراميدز فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بينما فاز نهضة بركان المغربي ببطولة الكونفدرالية.