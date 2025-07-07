خبر في الجول – كاف يحدد موعد الإعلان عن الفرق المعفية من الأدوار التمهيدية في إفريقيا

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 19:10

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد الإعلان عن الفرق المعفية من المشاركة في الأدوار التمهيدية في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن كاف حدد بعد 31 يوليو الجاري موعدا للإعلان عن الفرق المعفية من المشاركة في الأدوار التمهيدية لبطولات إفريقيا.

وذلك انتظارا لإرسال الاتحادات المحلية لأسماء جميع الفرق المشاركة في البطولات الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - المصري يخاطب فاركو لضم محمد فخري خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم خبر في الجول - وادي دجلة يضم محمد رجب مدافع الاتحاد السكندري

ويشارك من مصر في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل كل من الأهلي وبيراميدز.

بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

وكان بيراميدز فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بينما فاز نهضة بركان المغربي ببطولة الكونفدرالية.

دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية كاف
نرشح لكم
ويليامز: الفرق الإفريقية أثبتت في كأس العالم أن الفارق ضئيل مع الأندية العالمية تقرير: مدرب الوداد يرغب في التخلص من 20 لاعبا شاهندة المغربي حكما لمواجهة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا للسيدات تقرير: نادي قطري مهتم بضم ريبيرو بعد تألقه مع صنداونز تقرير مغربي: الوداد يتمم اتفاقه مع صنداونز لضم لورش بشكل دائم اتحاد العاصمة بطلا لكأس الجزائر بالفوز على شباب بلوزداد وفاة بيتر روفاي حارس نيجيريا الأسطوري والده يوضح سبب إلقاء القبض على يوسف بلايلي في فرنسا
أخر الأخبار
"لم يكن من المفرتض أن تنتهي الأمور هكذا".. لياو يودع ثيو هيرنانديز 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 41 دقيقة | الكرة المصرية
فابريزيو: بعد مفاوضات طويلة.. إيلانجا صفقة نيوكاسل الأولى 53 دقيقة | ميركاتو
بايرن يعلن خضوع جمال موسيالا لجراحة ناجحة 54 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر ماريسكا: لا نحضر لمواجهة تياجو سيلفا فقط.. ولافيا لن يشارك ضد فلومينينسي ساعة | كأس العالم للأندية
ديلي ميل: ليفرامينتو هدف رئيسي لمانشستر سيتي.. ومطالب نيوكاسل المادية ساعة | ميركاتو
طلعت يوسف: قررت التوقف عن العمل في التدريب ساعة | الدوري المصري
نجل بيتر تشك يوقع أول عقد احترافي له مع فولهام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 ديلي ميل: مانشستر سيتي قرر الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق
/articles/508841/خبر-في-الجول-كاف-يحدد-موعد-الإعلان-عن-الفرق-المعفية-من-الأدوار-التمهيدية-في-إفريقيا