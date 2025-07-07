رومانو: جالاتاسراي يتقدم بعرض لضم فيكتور أوسيمين

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

تقدم جالاتاسراي بعرض لضم فيكتور أوسيمين لاعب نابولي.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي، فإن جالاتاسراي قد أرسل عرضا لضم اللاعب مقابل 50 مليون يورو و5 أخرى كإضافات.

اللاعب يرغب في العودة إلى الدوري التركي، ولن تشكل البنود الشخصية أي مشكلة، ولكن الأمر يقف على الاتفاق بين الفريقين.

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وأشار رومانو إلى أن الهلال يبقى صاحب أكبر عرض لضم اللاعب حتى الآن مقابل 75 مليون يورو، ولكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع أوسيمين حتى الآن.

وكان اللاعب قد قضى الموسم الماضي معارا من نابولي إلى جالاتاسراي.

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن الهلال سيزيد عرضه لراتب اللاعب النيجيري السنوي من 30 مليون يورو إلى 40 مليون يورو لإقناعه بالمجيء إلى الدوري السعودي.

وكان اللاعب النيجيري قد رفض عرضا من الهلال السعودي لعدم رغبته في ترك كرة القدم الأوروبية، رغم أن الهلال كان سيفعل الشرط الجزائي في عقده.

ويستعد نادي الهلال لزيادة عرضه لراتب فيكتور أوسيمين لاعب نابولي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن الهلال سيزيد عرضه لراتب اللاعب النيجيري السنوي من 30 مليون يورو إلى 40 مليون يورو لإقناعه بالمجيء إلى الدوري السعودي.

وكان اللاعب النيجيري قد رفض عرضا من الهلال السعودي لعدم رغبته في ترك كرة القدم الأوروبية، رغم أن الهلال كان سيفعل الشرط الجزائي في عقده.

وأفادت لا جازيتا ديلو سبورت بأن أوسيمين سينضم إلى المعسكر التحضيري لنابولي في حالة عدم تلقيه أي عرض.

ووفقا للصحيفة، فإن النادي الجنوبي لن يوافق على أي عرض سوى بتفعيل الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو.

ولا توجد خلافات بين الهلال ونابولي بشأن دفع الشرط الجزائي، إذ يستطيع النادي السعودي تفعيل البند.

وساهم أوسيمين في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي، وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.

فيكتور أوسيمين الهلال
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