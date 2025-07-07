ديلي ميل: سعر أونانا يُصعب رحيله عن يونايتد

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي 30 مليون جنيه إسترليني لبيع حارس مرماه أندري أونانا خلال الصيف الجاري.

أندري أونانا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن بعض الأندية استفسرت عن سعر أونانا من مانشستر يونايتد وأبرزها موناكو.

لكن السعر المحدد من النادي الإنجليزي لم يناسب قدرات موناكو المالية ويرى نادي الإمارة الفرنسية أن هذا السعر مبالغ فيه لشراء الحارس الكاميروني.

ولذلك أشارت الصحيفة أن أونانا يقترب من البقاء في مانشستر يونايتد، في ظل أن الأولوية للتدعيم في الصيف الجاري ستذهب للدفاع وخط الوسط والهجوم.

كما وضع مانشستر يونايتد لاعبين يرغب في التخلص منهم أولا وحدد أسعارهم وهم ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو وجادون سانشو وأنتوني ومالاسيا.

ومن غير المرجح أن يرحل هذا الخماسي عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الجارية، لكن النادي يعمل على التخلص من أكبر عدد منهم.

وذلك لكسب مساحة في سقف رواتب النادي استعدادا لإبرام صفقات جديدة.

وكان أونانا البالغ من العمر 29 عاما انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادما من إنتر الإيطالي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني قبل موسمين.