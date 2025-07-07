نيوكاسل يعلن رحيل كالوم ويلسون
الإثنين، 07 يوليه 2025 - 15:26
كتب : FilGoal
أعلن نيوكاسل يونايتد رحيل مهاجمه كالوم ويلسون بنهاية عقده هذا الصيف.
وأصبح كالوم ويلسون - 33 عاما - لاعبا حرا ويمكنه الانتقال لأي فريق مجانا.
وقال ويلسون في تصريحات لموقع ناديه: "أنا فخور جدًا بارتداء القميص رقم 9 الشهير وإضافة المزيد من التاريخ إليه".
سيغادر ويلسون نيوكاسل بعد 5 مواسم قضاها في النادي.
وظهر كالوم ويلسون في 130 مباراة مع الفريق، وسجل 49 هدفًا، وصنع 11.
ويلسون انضم إلى نيوكاسل في صيف 2020 قادما من بورنموث.
وخاض كالوم ويلسون 9 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا.
نرشح لكم
نوتينجهام يتعاقد مع المدير الرياضي السابق لـ أرسنال ديلي ميل: سعر أونانا يُصعب رحيله عن يونايتد لويس دياز: سأظل أتذكر لفتة جوتا تجاهي.. وكنا أصدقاء مقربين ذا صن: مانشستر يونايتد يمدد عطلة برونو ودالوت بسبب وفاة جوتا تقرير: آمال برشلونة تتأرجح في ضم لويس دياز.. ووفاة جوتا تحرك الاتجاهين بعد نصف موسم.. بيلد: نيكو جونزاليس يعمل على الرحيل من مانشستر سيتي حوار في الجول - ماسيمو تايبي: تعرضت للظلم في مانشستر.. وهذا الفارق بينه وبين ميلان رومانو: جيوكيريس إلى أرسنال.. مدة العقد وخطوة أخيرة متبقية