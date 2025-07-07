نيوكاسل يعلن رحيل كالوم ويلسون

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 15:26

كتب : FilGoal

كالوم ويلسون

أعلن نيوكاسل يونايتد رحيل مهاجمه كالوم ويلسون بنهاية عقده هذا الصيف.

وأصبح كالوم ويلسون - 33 عاما - لاعبا حرا ويمكنه الانتقال لأي فريق مجانا.

وقال ويلسون في تصريحات لموقع ناديه: "أنا فخور جدًا بارتداء القميص رقم 9 الشهير وإضافة المزيد من التاريخ إليه".

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سيغادر ويلسون نيوكاسل بعد 5 مواسم قضاها في النادي.

وظهر كالوم ويلسون في 130 مباراة مع الفريق، وسجل 49 هدفًا، وصنع 11.

ويلسون انضم إلى نيوكاسل في صيف 2020 قادما من بورنموث.

وخاض كالوم ويلسون 9 مباريات دولية مع منتخب إنجلترا.

نيوكاسل يونايتد كالوم ويلسون
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