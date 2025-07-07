لويس دياز: سأظل أتذكر لفتة جوتا تجاهي.. وكنا أصدقاء مقربين

تحدث الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول، لأول مرة عن زميله الراحل في الريدز ديوجو جوتا.

وتلقى دياز انتقادات بسبب عدم حضوره جنازة جوتا، وانتشر له فيديو أثناء رقصه في الوقت ذاته.

وكان جوتا قد تعرض لحادث سير في إسبانيا تسبب في وفاته هو وشقيقه أندريه.

وقال دياز عبر قناة WinSportsTV الكولومبية: "من الصعب جدًا سماع مثل هذه الأخبار، إنه أمر مُحزن للغاية."

وأضاف "لا أحد منا مستعد لذلك، لقد كان جوتا شريكًا أساسيًا في وصولي إلى ليفربول، لأن عائلته رحبت بي، وهو أيضًا وأصبحنا أصدقاءً مقربين، كانت بيننا منافسة قوية ومثمرة، وكان ذلك مهمًا".

وأكمل "إنه لأمر صعب للغاية، عندما استيقظت ورأيت الخبر، انهمرت الدموع من عيني، لقد قام بلفتة لطيفة جدًا تجاهي، وسأظل أذكرها دائمًا".

وحمل جوتا قميص دياز وقت غيابه عن الفريق بسبب اختطاف والده.

وتابع "أتمنى لعائلته وزوجته وأطفاله القوة، لأنهم في الحقيقة يعانون بشدة بسبب هذا الخبر المروع، سأحتفظ بصديق عزيز في قلبي، وفريقه سيتذكره دائمًا."

ومن المنتظر أن يسافر دياز إلى إنجلترا يوم الثلاثاء، للانضمام إلى استعدادات فريقه للموسم الجديد.

البرتغالي رحل عن عمر يناهز 28 عاما في طريقه للحاق برحلة بحرية تقوده عائدا إلى إنجلترا.

السفر البحري كان بسبب منعه من الطيران بأمر الأطباء نظرا لحالته الرئوية بعد الجراحة التي أجراها في الضلوع، إثر الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.