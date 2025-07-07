ذا صن: مانشستر يونايتد يمدد عطلة برونو ودالوت بسبب وفاة جوتا

قرر نادي مانشستر يونايتد مد عطلة الثنائي البرتغالي برونو فيرنانديز وديوجو دالوت بسبب وفاة زميله ديوجو جوتا لاعب ليفربول.

وكان جوتا قد تعرض لحادث سير في إسبانيا تسبب في وفاته هو وشقيقه أندريه.

وكشفت صحيفة ذا صن أن مانشستر يونايتد قد اتخذ قرارا بمد عطلة الثنائي لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتجمع الفريق.

ويأتي ذلك بسبب تفهم النادي حاجة الثنائي لبعض من الوقت للتعامل مع حالة الحزن الكبيرة بسبب التأثر بوفاة جوتا.

وحضر ثنائي مانشستر يونايتد جنازة جوتا ويعيش أغلب لاعبي منتخب البرتغال حالة صدمة بعد خبر وفاة اللاعب.

البرتغالي رحل عن عمر يناهز 28 عاما في طريقه للحاق برحلة بحرية تقوده عائدا إلى إنجلترا.

السفر البحري كان بسبب منعه من الطيران بأمر الأطباء نظرا لحالته الرئوية بعد الجراحة التي أجراها في الضلوع، إثر الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.