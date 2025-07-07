ذا صن: مانشستر يونايتد يمدد عطلة برونو ودالوت بسبب وفاة جوتا

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 13:56

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

قرر نادي مانشستر يونايتد مد عطلة الثنائي البرتغالي برونو فيرنانديز وديوجو دالوت بسبب وفاة زميله ديوجو جوتا لاعب ليفربول.

ديوجو دالوت

النادي : مانشستر يونايتد

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان جوتا قد تعرض لحادث سير في إسبانيا تسبب في وفاته هو وشقيقه أندريه.

وكشفت صحيفة ذا صن أن مانشستر يونايتد قد اتخذ قرارا بمد عطلة الثنائي لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتجمع الفريق.

أخبار متعلقة:
بعد نصف موسم.. بيلد: نيكو جونزاليس يعمل على الرحيل من مانشستر سيتي حوار في الجول - ماسيمو تايبي: تعرضت للظلم في مانشستر.. وهذا الفارق بينه وبين ميلان جلوبو: مانشستر يونايتد وإيفرتون مهتمان بحارس بوتافوجو عمره 18 عاما.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع دييجو ليون

ويأتي ذلك بسبب تفهم النادي حاجة الثنائي لبعض من الوقت للتعامل مع حالة الحزن الكبيرة بسبب التأثر بوفاة جوتا.

وحضر ثنائي مانشستر يونايتد جنازة جوتا ويعيش أغلب لاعبي منتخب البرتغال حالة صدمة بعد خبر وفاة اللاعب.

البرتغالي رحل عن عمر يناهز 28 عاما في طريقه للحاق برحلة بحرية تقوده عائدا إلى إنجلترا.

السفر البحري كان بسبب منعه من الطيران بأمر الأطباء نظرا لحالته الرئوية بعد الجراحة التي أجراها في الضلوع، إثر الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

مانشستر يونايتد البرتغال جوتا
نرشح لكم
تقرير: آمال برشلونة تتأرجح في ضم لويس دياز.. ووفاة جوتا تحرك الاتجاهين بعد نصف موسم.. بيلد: نيكو جونزاليس يعمل على الرحيل من مانشستر سيتي حوار في الجول - ماسيمو تايبي: تعرضت للظلم في مانشستر.. وهذا الفارق بينه وبين ميلان رومانو: جيوكيريس إلى أرسنال.. مدة العقد وخطوة أخيرة متبقية إيكو: ليفربول يعود للتدريبات يوم الثلاثاء.. والودية الأولى مهددة بالتأجيل بسبب وفاة جوتا سي إن إن: جيوكيريس يقترب من الانضمام لـ أرسنال أبولا: جواو فيليكس على رادار بنفيكا ولكن ذا أثليتك: أرسنال يتوصل لاتفاق مع مادويكي ويستعد للمفاوضات مع تشيلسي
أخر الأخبار
ذا صن: مانشستر يونايتد يمدد عطلة برونو ودالوت بسبب وفاة جوتا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيليبي لويز يعود للدوري الإسباني 31 دقيقة | ميركاتو
كادينا سير: ريال مدريد طلب تأجيل مباراته الافتتاحية بالدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
أوناجم: سعيد بالعودة إلى الدوري المصري ولدي ذكريات رائعة وقت الزمالك ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - لتعويض رحيل ربيع للزمالك.. محمود عماد يقترب من البنك الأهلي ساعة | ميركاتو
تقرير: مارسيليا يحاول إجبار أوناحي على قبول عرض سبارتاك ساعة | ميركاتو
حرصا على قاعدة الممارسة.. اتحاد الكرة يرفض طلبات أندية للعب في القاهرة والجيزة ساعة | الدوري المصري
أفريكا فوت: بعد إصرار عموتة.. الجزيرة يعرض 5 ملايين دولار لضم إبراهيم عادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره 4 قرار نهائي.. الأهلي يحسم مستقبل وسام أبو علي
/articles/508816/ذا-صن-مانشستر-يونايتد-يمدد-عطلة-برونو-ودالوت-بسبب-وفاة-جوتا