أفريكا فوت: بعد إصرار عموتة.. الجزيرة يعرض 5 ملايين دولار لضم إبراهيم عادل

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 12:28

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل

رفع الجزيرة الإماراتي عرضه من أجل ضم إبراهيم عادل جناح بيراميدز بعد إصرار الحسين عموتة المدير الفني للفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تقدم الجزيرة بعرض يتجاوز 3 ملايين دولار بقليل. (مزيد من التفاصيل)

وكشف موقع أفريكا فوت أن الجزيرة الإماراتي رفع عرضه لضم إبراهيم عادل إلى 5 ملايين دولار.

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ويأتي ذلك بسبب إصرار الحسين عموتة مدرب الفريق على ضم اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن بيراميدز راض عن سعر الصفقة لكن العقبة حتى الآن في رغبة اللاعب بالاحتراف أوروبيا.

وأوضح التقرير أن بيراميدز تلقى ثلاثة عروض لضم إبراهيم عادل من الجزيرة ولوجانو السويسري وناد فرنسي لم يُكشف عن هويته.

وتابع أن أكبر عرض أوروبي لم يتجاوز 1.5 مليون دولار عكس رغبة بيراميدز الذي لا يرغب في بيع اللاعب بأقل من 4 ملايين دولار.

وأشار التقرير إلى أن الجزيرة لم يفقد الأمل بشأن الصفقة وتزال المناقشات مفتوحة ولم يتم غلق الباب بشكل نهائي.

ويضم الجزيرة بين صفوفه النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال السابق.

وكان إبراهيم عادل قريبا من الانتقال لخيتافي الإسباني قبل بداية الموسم الحالي.

وأسهم اللاعب في تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز بيراميدز في المباراة النهائية على حساب ماميلودي صنداونز.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 34 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

الجزيرة بيراميدز إبراهيم عادل الحسين عموتة
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