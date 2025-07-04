في الجول يكشف تفاصيل عرض الجزيرة الإماراتي لضم إبراهيم عادل

سيريوس: سنحقق العديد من المزايا حال قرر الأهلي بيع وسام أبو علي

خبر في الجول - سيراميكا يطلب استعارة رضا سليم وتحمل 40% فقط من راتبه

مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: الريان قدم عرضه الأول.. وننتظر موقف الأهلي