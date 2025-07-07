تقرير: آمال برشلونة تتأرجح في ضم لويس دياز.. ووفاة جوتا تحرك الاتجاهين

الإثنين، 07 يوليه 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

يواجه برشلونة تضاربا في الأنباء المحيطة بشأن رغبته في التعاقد مع الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية فإن تعاقد برشلونة مع دياز يعتبر مهمة شبه مستحيلة بعد وفاة ديوجو جوتا.

ويأتي ذلك من منطلق كروي بحت بعيدا عن التأثر الإنساني برحيل البرتغالي، حيث تقلص عدد لاعبي هجوم ليفربول، وبالتالي يرفض التفريط في لاعب آخر.

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على النقيض تماما، تشير تقارير أخرى إلى غضب جماهيري عارم ضد لويس دياز يقربه من الرحيل، والسبب أيضا هو جوتا.

وتنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل غاضبة من موقف دياز، الذي يعتبر من أقرب أصدقاء جوتا، ورغم ذلك لم يحضر جنازته.

وانتشر مقطع للكولومبي وهو يرقص مع مشاهير في نفس يوم الجنازة.

وتحدث دياز عن وفاة جوتا، حيث ذكر إن البرتغالي كان أول من استقبله في ليفربول وصار صديقه على الفور.

كذلك حين تعرض والد دياز للاختطاف، سجل جوتا هدفا ورفع قميص الكولومبي دعما له في هذه الظروف.

وينتهي عقد لويس دياز مع الريدز صيف 2027.

وقدم دياز أفضل مواسمه مع ليفربول حين سجل 13 هدفًا وصنع 5، وهي أفضل أرقامٍ في مسيرته.

وانضم لويس دياز من بورتو في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات.

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