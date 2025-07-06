الشريعي: عبد الناصر محمد لم يرحل عن إنبي حتى الآن.. واتعجب من بيانه

الأحد، 06 يوليه 2025 - 23:31

كتب : FilGoal

عبد الناصر محمد - أيمن الشريعي - نادي إنبي

وقال الشريعي عبر قناة أون سبورت: "عبد الناصر محمد من مؤسسي نادي إنبي واسمه ارتبط بنا وهو قيمة كبيرة جدا".

وأضاف "عبد الناصر محمد لم يتقدم باستقالته من إنبي، ولم تتم إقالته ولم يرحل بالاتفاق معنا، وهو مستمر معنا كمدير رياضي حتى هذه اللحظة وفقا لرغبته بجانب عمله كمدير كرة في الزمالك"؟

وأكمل "الزمالك لم يتواصل معنا للحصول على خدمات عبد الناصر محمد، ودوره كمدير رياضي في إنبي مقتصر على الرياضات الأخرى وليس كرة القدم".

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وأشار "قرأت بيان عبد الناصر ومكتوب به أنه يتعجب جدا من كلامي، وأقول له لا أحد يتعجب من كلامي، وحديثي إما تصدقه أو لا".

وأتم تصريحاته "وفقا للقرارات الإدارية لا ينبغي أن يكمل يجمع عبد الناصر محمد بين منصبين في إنبي والزمالك، وهناك أمور مالية معه لم تحسم".

وأعلن نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق كرة القدم بالكامل، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني.

وكشف الزمالك عن تعيين عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة، وهو الذي شغل هذا المنصب لسنوات في إنبي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري كالآتي:

عبد الناصر محمد مديرا للكرة

البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا

الفرنسي بيير باهرلي مدرباً مساعدا

حازم إمام مدرباً مساعدا

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدرباً لحراس المرمى

الإسباني راؤول لوبيز مدربا للأحمال

الفرنسي چوليان لاچوكس محللا للأداء

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططا للأحمال

محمد حسن "تيتو" مديرا إداريا

منتصر السيد إداري

عبد الله حسين إداري

محمد عبد الرحيم إداري

أيمن الشريعي الزمالك إنبي عبد الناصر محمد
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