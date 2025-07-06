تقرير: مدرب الوداد يرغب في التخلص من 20 لاعبا

ذكرت جريدة المنتخب المغربية أن محمد أمين بنهاشم مدرب الوداد يرغب في التخلص من 20 لاعبا بصفوف الفريق.

وذلك لبناء مشروع جديد من أجل إعادة الوداد لسابق عهده، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن بنهاشم وضع هذه الأسماء ضمن لائحة المغادرين في خطوة غير مسبوقة، لإعادة هيكلة الفريق بالكامل.

القائمة شملت:يوسف المطيع، فهد موفي، زكريا ناسيك، أيمن الديراني، جمال حركاس، عبد المنعم بوطويل، نبيل مرموق، المهدي موباريك، إسماعيل المترجي، إسماعيل بنقطيب، ميكاييل مالسا، محمد رايحي، حمزة الساخي، وليد ناسي، بيدرينيو، آرتور ووندروسكي، منير الهباش، عزيز كي، سيف الدين بوهرة، زكريا غيلان ومايلولا الذي غادر الفريق.

ويريد بنهاشم بناء مشروع جديد من شأنه أن يعيد الوداد لسابق عهده.

وودع الوداد منافسات دور المجموعات في كأس العالم للأندية بعد الخسارة من فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويستعد الوداد لخوض منافسات الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.