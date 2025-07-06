تقرير: فاردي كان قريبًا من جنوى وفييرا رفض ضمه

كشف موقع La Repubblica الإيطالي عن اقتراب جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي السابق، من الانضمام إلى جنوى قبل توقف الصفقة.

جايمي فاردي النادي : ليستر سيتي جنوى

وأشار الموقع إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة جنوى على كافة التفاصيل، وكانت الإدارة قد وجدت شركة رعاية تتكفل براتبه بالكامل، لكن المدرب باتريك فييرا رفض ضمه في اللحظات الأخيرة.

ووفقًا للتقارير، فإن فاردي قد ينتقل حاليًا إلى رينجرز الاسكتلندي، الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.

وكان جنوى قد أنهى الموسم في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ورحل فاردي عن ليستر سيتي بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، وهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ويُعد فاردي أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لليستر الذين توجوا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2015.

وخاض فاردي 36 مباراة بقميص ليستر في الموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 4 آخرين.