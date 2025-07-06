مصدر من الزمالك لـ في الجول: مفاوضات مع فاركو لضم عمرو ناصر

بدأ الزمالك مفاوضاته مع نادي فاركو لضم عمرو ناصر مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق إتمام الزمالك صفقة ضم أحمد شريف لاعب فاركو.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الزمالك بدأ مفاوضاته مع إدارة فاركو لضم عمرو ناصر في ظل رغبة النادي بضم مهاجم صريح".

وأوضح "عمرو ناصر عكس أحمد شريف الذي يلعب كجناح ومهاجم ثان والذي حسم الأبيض التعاقد معه".

واختتم المصدر تصريحاته "وتأتي الرغبة في التعاقد مع عمرو ناصر مع اقتراب رحيل حسام أشرف".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن فاركو حدد 50 مليون جنيه لبيع عمرو ناصر. (التفاصيل)

صاحب الـ 26 عاما أنهى الموسم الماضي في صدارة ترتيب هدافي الفريق برصيد 9 أهداف سجلها خلال 26 مباراة.

وفاز المهاجم بجائزة رجل المباراة في الموسم المنقضي من الدوري المصري 4 مرات.

وبدأ عمرو ناصر مسيرته بقميص المقاولون العرب وإنبي ثم أعير لأسوان.

ولعب أيضا لفريقي المصري بالسلوم والنصر وفي يناير 2024 انضم لصفوف فاركو.

ومنذ ذلك الحين سجل عمرو ناصر 16 هدفا في 48 مباراة بقميص الفريق البرتقالي في جميع المسابقات.