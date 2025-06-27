خبر في الجول - فاركو يحدد قيمة بيع عمرو ناصر

حدد نادي فاركو قيمة بيع لاعبه عمرو ناصر في الصيف الحالي.

عمرو ناصر النادي : فاركو فاركو

وارتبط اسم مهاجم الفريق في الفترة الأخيرة بأكثر من فريق وفقا للتقارير.

وحسبما علم FilGoal.com أن فاركو يدد 50 مليون جنيه لبيع عمرو ناصر في الصيف الجاري.

صاحب الـ 26 عاما أنهى الموسم الماضي في صدارة ترتيب هدافي الفريق برصيد 9 أهداف سجلها خلال 26 مباراة.

وفاز المهاجم بجائزة رجل المباراة في الموسم المنقضي من الدوري المصري 4 مرات.

وبدأ عمرو ناصر مسيرته بقميص المقاولون العرب وإنبي ثم أعير لأسوان.

ولعب أيضا لفريقي المصري بالسلوم والنصر وفي يناير 2024 انضم لصفوف فاركو.

ومنذ ذلك الحين سجل عمرو ناصر 16 هدفا في 48 مباراة بقميص الفريق البرتقالي في جميع المسابقات.

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