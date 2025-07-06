إيكو: ليفربول يعود للتدريبات يوم الثلاثاء.. والودية الأولى مهددة بالتأجيل بسبب وفاة جوتا

الأحد، 06 يوليه 2025 - 15:34

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ديوجو جوتا في واتفورد

ذكرت جريدة ليفربول إيكو أن فريق ليفربول سيعود يوم الثلاثاء للتدريبات استعدادا للموسم الجديد، بعد أيام قليلة من وفاة ديوجو جوتا مهاجم الفريق.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بإسبانيا صباح الخيمس.

وتسببت وفاة جوتا في تأجيل عودة اللاعبين إلى التدريبات لأيام قليلة، حيث كان من المفترض أن يعود الفريق لمقر التدريبات يوم الجمعة.

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وأوضح التقرير أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت المباراة الودية مع بريستون نورث إند ستُلعب في وقتها المحدد يوم الأحد المقبل أم لا.

وأضاف التقرير أن القرار بشأن هذه المباراة الودية لن يصدر قبل استشارة اللاعبين والجهاز الفني وموظفي النادي.

ويخطط نادي بريستون نورث إند لتكريم روح ديوجو جوتا إذا قرر ليفربول لعب المباراة.

وحضر معظم لاعبي الفريق بقيادة المدرب أرني سلوت جنازة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في جوندومار يوم السبت.

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وكشفت الشرطة الإسبانية تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة ديوجو جوتا مهاجم ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا.

ونشرت الشرطة الإسبانية بيانا عن الحادث جاء على النحو التالي:

"المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن هي أن السيارة، وهي من طراز لامبورجيني، تعرضت لحادث سير وانحرفت عن الطريق بسبب انفجار أحد إطاراتها أثناء تجاوز سيارة أخرى".

"وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، في بلدية سيرناديلا بمقاطعة زامورا.

"اشتعلت النيران في السيارة وقُتل راكباها".

وأكد نادي ليفربول وفاة لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا صباح الخميس.

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كما أكد بيدرو بروينكا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أنباء وفاة ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال وليفربول بسبب حادث سير.

ولقى جوتا مصرعه هو وشقيقه أندريا سيلفا بسبب حادث سير في مقاطعة زامورا بإسبانيا صباح اليوم الخميس.

وطالب الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي السماح بالوقوف دقيقة صمت خلال مواجهة البرتغال ضد إسبانيا مساء اليوم الخميس في افتتاح منافسات أمم أوروبا للسيدات.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

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وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

ديوجو جوتا ليفربول
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