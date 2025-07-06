سي إن إن: جيوكيريس يقترب من الانضمام لـ أرسنال

الأحد، 06 يوليه 2025 - 14:16

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

كشفت شبكة سي إن إن البرتغالية عن اقتراب فيكتور جيوكيريس نجم سبورتنج لشبونة من الانتقال لأرسنال.

وفقا لسي إن إن فإن أرسنال وسبورتنج اقتربا من التوصل لاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 65 مليون يورو مع وجود 15 آخرى كإضافات.

وأشارت الشبكة إلى أن المزيد من المفاوضات ستجري بين إدارة الناديين ولكن من المتوقع أن تغلق الصفقة خلال الأسبوع المقبل.

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وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدف.

وكشفت وسائل الإعلام البرتغالية، أن السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة أبلغ رئيس النادي فارانداس بعدم عودته من جديد للفريق.

وأوضحت الصحيفة سبب تدهور العلاقة بين جيوكيريس ورئيس النادي جاء بسبب عدم السماح للاعب بالرحيل بـ60 مليون يورو كما هو متفق عليه.

وقال رئيس سبورتنج لشبونة لوسائل الإعلام: "اللاعب لن يرحل بـ60 مليون".

وأوضح "هو ووكيله يعرفان المبلغ المطلوب من أجل الرحيل وأعتقد أن إغلاق سوق الانتقالات هو الحل المناسب لكل هذا".

وينتهي عقد جيوكيريس صيف 2028.

فيكتور جيوكيريس أرسنال سبورتنج لشبونة
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