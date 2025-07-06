شاهندة المغربي حكما لمواجهة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا للسيدات
الأحد، 06 يوليه 2025 - 13:48
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار شاهنة المغربي لإدارة مواجهة السنغال ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا للسيدات.
وتقام المباراة في تمام الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بأمم إفريقيا للسيدات.
ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا للسيدات حتى 26 يوليو الجاري.
وتقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا تم تقسيمهم على 3 مجموعات.
وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:
شاهندة المغربي - حكم ساحة
يارا عاطف - مساعد أول
التونسية هدى أفيني - مساعد ثان
التونسية دورصاف جانواتي - حكم رابع
الليبي أحمد عبد الرزاق - حكم فيديو
حسام حجاج - مساعد تقنية الفيديو
وانطلقت البطولة مساء أمس السبت بمواجهة الافتتاح بين المغرب وزامبيا.
وانتهت مواجهة الافتتاح بالتعادل بهدفين لكل فريق.
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