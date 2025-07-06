جواو فيليكس: ربما العودة بـ بنفيكا هو أكثر خيار أميل له

كشف جواو فيليكس، لاعب تشيلسي، عن إمكانية عودته إلى بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جواو فيليكس النادي : تشيلسي بنفيكا

وأفادت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن بنفيكا يفكر جديًا في إعادة اللاعب من جديد إلى الفريق والاستفادة من خدماته، خاصةً أنه بات خارج حسابات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

وقال فيليكس عبر "CM Jornal": "رؤية برونو لاج، الذي أعرفه وكان مهمًا في مسيرتي كمدرب لبنفيكا، تؤثر في قراري حول مستقبلي، وأرى بإيجابية إمكانية العودة إلى بنفيكا، وربما هذا هو المكان الذي أميل إليه أكثر من غيره".

وبحسب الصحيفة، فإن تشيلسي لن يكون سهلًا في المفاوضات، وسيطلب مبلغًا كبيرًا للتخلي عن خدمات اللاعب البرتغالي، لكن بنفيكا يسعى لدفع 30 مليون يورو فقط، أو الاستفادة من اللاعب على سبيل الإعارة.

وعاد جواو فيليكس إلى صفوف تشيلسي من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نهاية فترة إعارته مع ميلان، وشارك اللاعب مع الفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن من تحقيق لقب السوبر الإيطالي مع ميلان في يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وشارك جواو مع ميلان الموسم الماضي في 20 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، دون أن ينجح في صناعة أي هدف.