تقرير: نادي قطري مهتم بضم ريبيرو بعد تألقه مع صنداونز

أبدى نادي قطر القطري اهتمامه بضم البرازيلي لوكاس ريبيرو جناح فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

وتألق ريبيرو مع صنداونز الموسم الماضي وتحديدا في بطولة كأس العالم للأندية إذ سجل هدفا وصنع آخر في مشواره مع الفريق الجنوب إفريقي خلال 3 مباريات.

وكشفت صحيفة العرب القطرية أن نادي قطر القطري مهتم بالتعاقد مع لوكاس ريبيرو في الموسم المقبل بعد تألقه مع صنداونز.

ويلعب ريبيرو في مركز الجناح الأيمن أو كمهاجم ثان.

وانضم ريبيرو إلى صنداونز في أغسطس 2023 قادما من دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

وخاض ريبيرو 88 مباراة بقميص صنداونز في مختلف المسابقات وساهم في 60 هدفا.

ونجح ريبيرو في تسجيل 37 هدفا وصناعة 23 آخرين.

ويبلغ النجم البرازيلي 28 عاما وحقق جائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي بجنوب إفريقيا.

وكان قطر القطري يضم بين صفوفه الموسم الماضي كل من بيرسي تاو وأحمد عبد القادر.