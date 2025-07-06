صحيفة الراية: للمنتخب الثاني.. الاتحاد القطري يتلقى عرضا مصريا لوديتين في سبتمبر

الأحد، 06 يوليه 2025 - 12:45

كتب : FilGoal

حلمي طولان - الجهاز الفني لـ البنك الأهلي

تلقى الاتحاد القطري لكرة القدم عرضا رسميا من نظيره المصري لخوض مباراتين وديتين في تقوف سبتمبر المقبل.

وتقام فترة التوقف الدولي المقبلة خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.

وكشفت صحيفة الراية القطرية عن تلقي الاتحاد القطري عرضا رسميا من نظيره المصري لإقامة مباراتين وديتين في توقف سبتمبر المقبل لمنتخب مصر الثاني.

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ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العرب في قطر بديسمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى تواصل الاتحاد المصري أيضا مع نظيره الكويتي لخوض مباراتين وديتين في حال تعذر الاتفاق على مواجهة منتخب قطر.

وعلم FilGoal.com أن طولان قرر إقامة معكسر منتخب مصر الثاني بفترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر المقبل.

وسينتظر طولان إعلان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن قائمة معكسر شهر سبتمبر قبل أن يعلن طولان عن قائمة منتخب مصر الثاني.

ويستعد المنتخب المصري تحت قيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب المقررة في الدوحة ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

منتخب مصر الثاني مصر حلمي طولان
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