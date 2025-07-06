جونزالو جارسيا: أستطيع تقديم نفس دور خوسيلو.. وسعيد بنسبة 200%

شدد جونزالو جارسيا، لاعب ريال مدريد، على قدرته على تقديم نفس الدور الذي كان يقدمه خوسيلو، اللاعب السابق للفريق.

وسجل جارسيا هدفًا في فوز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال جارسيا للصحفيين عقب المباراة: "ما أفعله حاليًا غير متوقع، لقد قدم أردا جولر تمريرة رائعة لي، مثل التي قدمها ترينت في المباراة الماضية، ولم يكن عليّ سوى تسديدها نحو المرمى".

وواصل: "كرة القدم تُحسم في منطقة الجزاء، ولدينا الحظ بامتلاك أفضل حارس مرمى في العالم، لقد أنقذنا مرات كثيرة".

واستمر: "نعم، يمكنني أن أؤدي دور خوسيلو".

وتابع: "سعيد جدًا وراضٍ عن الأداء، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكنني راضٍ عن أداء الجميع، وتأهلنا لنصف النهائي".

وشدد: "إذا كان الحد الأقصى للسعادة هو 100%، فأنا سعيد بنسبة 200%، لا يمكن أن أكون أكثر سعادة. من كان يتخيل ما يحدث حاليًا؟ ولكن، فوق كل شيء، أنا سعيد بالتأهل لنصف النهائي".

وأردف: "هنا تتواجد أفضل الفرق، وباريس سان جيرمان واحد منها، صحيح أنهم قدموا موسمًا رائعًا، لكننا ريال مدريد، وعلينا أن نبرهن على ذلك".

ووصل جارسيا إلى هدفه الرابع في كأس العالم للأندية، ليتربع على صدارة الهدافين برفقة ماركوس ليوناردو وسيهرو جيراسي.

وسيواجه ريال مدريد فريق باريس سان جيرمان في نصف النهائي.