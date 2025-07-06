سكاي: موسيالا يخضع لعملية جراحية فور وصوله إلى ألمانيا

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ سيخضع لعملية جراحية فور وصوله إلى الأراضي الألمانية.

تلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة بإصابة جمال موسيالا القوية في خسارة الفريق لربع نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يصل موسيالا إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيخضع لعملية جراحية فورية.

وأُصيب جمال موسيالا بكسر في الشظية، وسيغيب عن الملاعب لأربعة أشهر على الأقل.

وأضاف التقرير أنه كان من الممكن أن تكون الإصابة أسوأ بكثير لو تعرض كاحله للكسر.

وتعرض جمالا موسيالا لاعب بايرن ميونيخ لإصابة عنيفة بعد تدخل قوي من جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

وحاول دوناروما اللحاق بالكرة قبل أن يصل لها الألماني الشاب لكن الحارس الإيطالي اصطدم بقدم موسيالا الذي سقط أرضا.

وتوضح اللقطات إصابة الألماني الشاب على مستوى الكاحل، وفي انتظار تفاصيل التقرير الطبي لإصابة اللاعب من النادي البافاري.

وظهر الحارس الإيطالي متأثرا وباكيا أثناء خروجه عقب نهاية الشوط الأول.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن الأسبوع الماضي منح موسيالا القميص رقم 10 بدءا من الموسم المقبل.

صانع الألعاب البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 43 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.