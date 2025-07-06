تقرير مغربي: الوداد يتمم اتفاقه مع صنداونز لضم لورش بشكل دائم

الأحد، 06 يوليه 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

كريستوفر لورش - الوداد

توصل نادي الوداد المغربي لاتفاق مع نظيره صنداونز الجنوب إفريقي لضم كريستوفر لورش.

تيمبينكوسي لورش

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

وكان الوداد قد ضم لورش على سبيل الإعارة من أجل المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن الوداد قد استقر على ضم لورش بشكل دائم بعد تألقه مع الفريق.

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وسجل لورش هدفا للوداد في كأس العالم للأندية بمرمى يوفنتوس خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وأشار التقرير إلى أن الوداد قد توصل لاتفاق بالفعل مع إدارة صنداونز حول تفعيل شراء عقد كريستوفر لورش.

وأوضح أن وكيل اللاعب قد وصل إلى الدار البيضاء من أجل إنهاء صفقة انتقال لورش.

وودع الوداد منافسات دور المجموعات في كأس العالم للأندية بعد الخسارة من فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويستعد الوداد لخوض منافسات الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

الوداد لورش صنداونز
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