نيوم يضم حارس نيس.. ويعلن تعيين جالتييه

الأحد، 06 يوليه 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم لاعب نيس

أعلن نادي نيوم السعودي ضم الحارس البولندي مارسين بولكا قادما من نيس الفرنسي.

ووقع الحارس على عقد يربطه بالفريق السعودي حتى صيف 2029.

ولم يعلن نيوم قيمة الصفقة، لكن تقارير أوضحت أنها تمت مقابل 16 مليون يورو.

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وانضم بولكا إلى الفرنسي كريستوف جالتييه الذي تولى تدريب الفريق يوم السبت.

وألكسندر لاكازيت قائد ليون الذي انضم للفريق السعودي منذ أيام قليلة.

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وكان نادي نيس قد أعلن يوم الخميس ضم الحارس يفان ضيوف قادما من ستاد ريمس، وذلك تمهيدا لرحيل حارسه مارسين بولكا إلى نيوم السعودي.

ولم يعلن نيس قيمة الصفقة، لكن تقارير أوضحت أنها تمت مقابل 7 ملايين يورو.

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وصعد نيوم إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تصدره دوري الدرجة الأولى.

يذكر أن سندرلاند بذل جهودا حثيثة في الأيام الأخيرة لإقناع حارس نيس بالانضمام إليه.

مارسين بولكا نيس نيوم
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