كما انفرد في الجول.. كهرباء الإسماعيلية يضم أوناجم

الأحد، 06 يوليه 2025 - 10:23

كتب : عمرو نبيل

محمد أوناجم - كهرباء الإسماعيلية

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية ضم المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك والوداد السابق.

محمد أوناجم

النادي : الوداد الرياضي

كهرباء الإسماعيلية

وكشف كهرباء الإسماعيلية عن ضم أوناجم لاعب الصقور الليبي ضمن تعديمات الفريق للموسم الجديد.

ويعتبر أوناجم ثالث تدعيمات كهرباء الإسماعيلية للموسم الجديد.

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وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق اقتراب محمد أوناجم من الانضمام إلى كهرباء الإسماعيلية. (من هنا)

ويقود كهرباء الإسماعيلية، رضا شحاتة المدير الفني الجديد للفريق.

وكان كهرباء الإسماعيلية قد ضم عمر السعيد ومحمد فاروق ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

صاحب الـ 33 عاما حمل قميص الوداد لمدة 9 سنوات.

وحقق أوناجم العديد من البطولات مع الوداد أبرزها: 3 للدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.

كما لعب بقميص الزمالك بين عامي 2019 -2021.

وحقق أوناجم مع الأبيض 4 ألقاب هي: الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.

وارتدى أوناجم قميص الزمالك في 64 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 10.

المحطة الأخيرة لأوناجم كانت مع فريق الصقور الليبي، الذي انضم له في أكتوبر 2024 لمدة موسم واحد.

كهرباء الإسماعيلية محمد أوناجم
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