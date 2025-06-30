خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يفاوض أوناجم

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 22:03

كتب : عمرو نبيل

محمد أوناجم الزمالك المحلة الدوري المصري

يسعى كهرباء الإسماعيلية لحسم صفقة صيفية هامة استعدادا لبدء موسمه الأول في التاريخ بين أندية الدوري المصري الممتاز.

محمد أوناجم

النادي : الوداد الرياضي

كهرباء الإسماعيلية

وعلم FilGoal.com أن الكهرباء يجري مفاوضات لضم محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق.

واتصل رضا شحاتة مدرب الفريق باللاعب المغربي لإقناعه.

صاحب الـ 33 عاما حمل قميص الوداد لمدة 9 سنوات.

وحقق أوناجم العديد من البطولات مع الوداد أبرزها: 3 للدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.

كما لعب بقميص الزمالك بين عامي 2019 -2021.

وحقق أوناجم مع الأبيض 4 ألقاب هي: الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.

وارتدى أوناجم قميص الزمالك في 64 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 10.

المحطة الأخيرة لأوناجم كانت مع فريق الصقور الليبي، الذي انضم له في أكتوبر 2024 لمدة موسم واحد.

محمد أوناجم الزمالك كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
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