ديزيري دوي: الثأر كان أمر حاسما ضد بايرن ميونيخ

السبت، 05 يوليه 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

أوضح ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان أن فريقه حصل على ثأره من بايرن ميونيخ بعد الفوز في كأس العالم للأندية 2025.

وانتصر باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 في ثالث مباريات ربع النهائي بهدفي ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي.

وقال دوي عبر DAZN: "كانت مباراة قوية على مستوى الثنائيات، وهذا جزء من كرة القدم، مباريات مثل تلك تتطلب القتال على أرض الملعب".

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وأضاف "أظهرنا روحا كبيرا اليوم مجددا، الفوز هو الشيء الأهم، خسرنا أمامهم من قبل في بداية الموسم، والثأر كان أمر حاسما، الفوز اليوم يجعلنا سعداء".

واستطاع باريس سان جيرمان الرد على خسارته من بايرن ميونيخ في مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا إذ خسر منه 1-0 آنذاك، لكن شق طريقه وحقق اللقب في النهاية، واليوم أقصاه من مونديال الأندية.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مواجهة ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند والتي ستبدأ بعد قليل.

وخسر بايرن ميونيخ اللقاء وفرصة التتويج وأيضا نجمه جمال موسيالا الذي تعرض لإصابة خطيرة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وستقام مباراة نصف النهائي المنتظرة يوم الأربعاء المقبل، وبعدما تحددت المواجهة الأولى بين تشيلسي وفلومينينسي يوم الثلاثاء المقبل.

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