إصابة مروعة لـ موسيالا

السبت، 05 يوليه 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

تفاعل لاعبي بايرن ميونيخ مع إصابة موسيالا

تعرض جمالا موسيالا لاعب بايرن ميونيخ لإصابة عنيفة بعد تدخل قوي من جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

ويلتقي الفريقان على ملعب مرسيدس بنز أرينا بصافرة تحكيمية لأنتوني تايلور في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وحاول دوناروما اللحاق بالكرة قبل أن يصل لها الألماني الشاب لكن الحارس الإيطالي تدخل على قدمه قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول، لكنه اصطدم بقدم موسيالا الذي سقط أرضا.

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وتوضح اللقطات إصابة الألماني الشاب على مستوى الكاحل، وفي انتظار تفاصيل التقرير الطبي لإصابة اللاعب من النادي البافاري.

وظهر الحارس الإيطالي متأثرا وباكيا أثناء خروجه عقب نهاية الشوط الأول.

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التف لاعبو الفريقين سريعا حول موسيالا الذي سجل 3 أهداف في البطولة حتى الآن لدعمه أثناء تلقي العلاج.

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وكان بايرن ميونيخ قد أعلن الأسبوع الماضي منح موسيالا القميص رقم 10 بدءا من الموسم المقبل.

صانع الألعاب البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 43 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

جمال موسيالا كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان
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