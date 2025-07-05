توماس مولر: الآن سنحزم حقائبنا وهو أمر من الصعب جدا قبوله

أوضح توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ رأيه بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وخسر البافاري بنتيجة 2-0 في ثالث مباريات ربع النهائي بهدفي ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي

وقال توماس مولر عبر DAZN: "المباراة شهدت كل شيء، لعبنا بشكل جيد وأظهرنا قدرتنا على القتال، وفي الشوط الأول سيطرنا عليهم، والطريقة التي لعبنا بها جعلت هناك بعد الخطورة القليلة في الشوط الثاني".

وأضاف "اعتمدوا بشكل على الكرات الطولية، وفي النهاية عليك النظر للنتيجة".

وأتم "ارتكبنا خطأ أو 2، لكن حظينا بفرص جيدة، اللعب بشكل جيد لا يعني شيئا في كرة القدم، ركزنا كثيرا على التأهل للدور المقبل، والآن سنحزم حقائبنا وهو أمر من الصعب جدا قبوله".











































































يذكر أن تلك المباراة هي الأخيرة لمولر مع البافاري بعد ما يفوق 750 مباراة و250 هدفا و275 تمريرة حاسمة و33 بطولة متنوعة.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مواجهة ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند والتي ستبدأ بعد قليل.

وخسر بايرن ميونيخ اللقاء وفرصة التتويج وأيضا نجمه جمال موسيالا الذي تعرض لإصابة خطيرة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وستقام مباراة نصف النهائي المنتظرة يوم الأربعاء المقبل، وبعدما تحددت المواجهة الأولى بين تشيلسي وفلومينينسي يوم الثلاثاء المقبل.

واستطاع باريس سان جيرمان الرد على خسارته من بايرن ميونيخ في مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا إذ خسر منه 1-0 آنذاك، لكن شق طريقه وحقق اللقب في النهاية، واليوم أقصاه من مونديال الأندية.