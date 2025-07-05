بايرن ميونيخ خسر مرتين.. باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

واصل باريس سان جيرمان حلمه بإضافة لقب جديد وانتصر على بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0 في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدفا باريس سان جيرمان ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي.

وينتظر باريس سان جيرمان الفائز من مواجهة ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند والتي ستبدأ بعد قليل.

وخسر بايرن ميونيخ اللقاء وفرصة التتويج وأيضا نجمه جمال موسيالا الذي تعرض لإصابة خطيرة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وستقام مباراة نصف النهائي المنتظرة يوم الأربعاء المقبل، وبعدما تحددت المواجهة الأولى بين تشيلسي وفلومينينسي يوم الثلاثاء المقبل.

واستطاع باريس سان جيرمان الرد على خسارته من بايرن ميونيخ في مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا إذ خسر منه 1-0 آنذاك، لكن شق طريقه وحقق اللقب في النهاية، واليوم أقصاه من مونديال الأندية.























































التشكيل

لم يُجر باريس سان جيرمان أي تغييرات على تشكيل الفريق الفائز على إنتر ميامي بنتيجة 4-0.

فيما بدأ كينجسلي كومان أساسيا مع بايرن ميونيخ رغم التقارير التي أشارت لاحتمالية غيابه بعد تعرضه للإصابة ضد فلامنجو.

وتواجد ألكسندر بافلوفيتش بدلا من ليون جوريتسكا في خط وسط البافاري

وصف المباراة

بدأ التهديد الهجومي مبكرا بتسديدة في الدقيقة 2 من ديزيري دوي مرت بجوار القائم لمانويل نوير.

وجاء رد بايرن ميونيخ في الدقيقة 5 بتسديدة مايكل أوليس تصدى لها جانلويجي دوناروما بسهولة.

حاول باريس سان جيرمان بعد سلسلة من التمريرات مباغتة مرمى بايرن لكن تسديدة رويز علت العارضة في الدقيقة 22.

وتألق مانويل نوير في التصدي لفرصة خيفيتشيا كفاراسيتيخليا في الدقيقة 32.

⛔ Access denied -- Neuer denies Kvara and we're still level! #PSGBAY pic.twitter.com/eEcMazVPNj — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

وأجرى فينسنت كومباني تغييرا اضطراريا بالدفع بساشا بوي بدلا من يوسيب سانيسيتش الذي خرج مصابا في الدقيقة 34.

وتفوق هاري كين في صراع هوائي على ويليام باتشو لكن رأسية الإنجليزي علت العارضة في الدقيقة 39.

وسجل دايو أوباميكانو هدفا البافاري الأول برأسية لكن الحكم سرعان ما أشهر راية التسلل.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول تدخل دوناروما على جمال موسيالا داخل منطقة الجزاء من أجل اللحاق بالكرة لكن تدخل بقوة على كاحل الألماني الشاب الذي خرج متأثرا بإصابة مروعة.

في الشوط الثاني شارك سيرج جنابري بدلا من موسيالا.

وكاد برادلي باركولا أن يتقدم بالهدف الأول لباريس سان جيرمان بعدما انفرد في الدقيقة 49 لكن نوير منعها ببراعة ليظل التعادل السلبي مستمرا.

هدأ اللقاء لكن التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين أصبحت أكثر حدة.

73' Harry KANE -- incredible tackle on Mendes! pic.twitter.com/bTKCtwBjNS — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

وكاد خطأ فادح من مانويل نوير في التمرير أن يتسبب في الهدف الأول إذ ارتطمت تمريرة بقدم كفاراستيخيليا ووصلت للبديل عثمان ديمبيلي الذي سدد كرة ضعيفة مرت بجوار القائم في الدقيقة 73.

وقبل 11 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي سدد ديزيري دوي كرة قوية على يسار مانويل نوير سكنت الشباك معلنة أول أهداف اللقاء.

🎥 Every angle of -that- Désiré Doué goal 🎥 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Ossnrzk4dz — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

واشتعلت أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة، فأشهر تايلور بطاقة حمراء لباتشو مدافع باريس بعد تدخل قوي على ساق جوريتسكا في الدقيقة 82.

🟥 Red card for Pacho! 🟥 PSG will have to see this out with ten men! pic.twitter.com/TVkjqcwoT2 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

وسجل هاري كين هدفا ألغي بداعي التسلل بعدما أشهر الحكم المساعد رايته في الدقيقة 88.

وأشهر تايلور بطاقة حمراء جديدة وتلك المرمى في وجه لوكاس هيرنانديز بعد ضرب رافائيل جيريرو بالمرفق في الدقيقة 90+1.

وفي الدقيقة 90+6 منعت العارضة تصويبة صاروخية من ديمبيلي ثم استمرت الفرصة واستطاع أشرف حكيمي بمهارة كبيرة المرور من 3 لاعبين ومرر لديمبيلي الذي سكنت الكرة شباك نوير هذه المرة.

TAKE A BOW, OUSMANE DEMBÉLÉ! A brilliant stoppage-time strike and PSG double their lead with nine men! pic.twitter.com/2lZschE1ga — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025

واحتسب تايلور ركلة جزاء لبايرن ميونيخ في الدقيقة 90+10 لكن تقنية الفيديو ألغت الركلة لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان وتأهله للمربع الذهبي.