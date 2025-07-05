نجما ريال مدريد مهددان بالغياب عن نصف نهائي كأس العالم للأندية حال التأهل

يواجه ريال مدريد الإسباني خطر كبير باحتمالية غياب نجمي الفريق عن نصف نهائي كأس العالم للأندية في حالة التأهل أمام بروسيا دورتموند الألماني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد يجد ريال مدريد نفسه في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية بدون جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، وذلك بسبب تراكم الإنذارات لمواجهة الفائز من بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان الأربعاء المقبل.

وتمكن ريال مدريد من التأهل للدور ربع النهائي بعد تخطي عقبة يوفنتوس في دور الـ16 من كأس العالم للأندية بهدف المهاجم الشاب جونزالو جارسيا في الدقيقة 54 من الشوط الثاني ليتأهل ريال مدريد وينتظر مواجهة بوروسيا دورتموند اليوم.

وحصل ريال مديد على صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، والتي ضمت كل من: الهلال وباتشوكا وسالزبورج.