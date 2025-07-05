مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول الموقف من العروض المقدمة لـ وسام أبو علي

السبت، 05 يوليه 2025 - 18:37

كتب : أحمد الخولي

احتفال وسام أبو علي هدف الأهلي ضد بورتو

كشف مصدر من الأهلي موقف النادي من العروض المقدمة لـ وسام أبو علي مهاجم الفريق.

وسبق أن كشفت صحيفة "الراية" القطرية اقتراب الريان من ضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يتوصل لاتفاق نهائي مع أي نادي لبيع وسام أبو علي حتى الآن".

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وأضاف "الفريق وصل له عرضان من الوصل الإماراتي مقابل 7 ملايين دولار، والريان القطري بمقابل مادي أعلى".

وأتم "حتى الآن العروض غير مغرية لأن الأهلي حدد 10 ملايين دولار لبيع اللاعب ولن يقل عن هذا الرقم".

وسبق أن أوضح مصدر مقرب من وسام أبو علي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الريان تقدم بعرضه الرسمي الأول للأهلي اليوم، لضم وسام أبو علي وهناك مفاوض من النادي القطري موجود بالقاهرة للتوصل لاتفاق".

وأضاف المصدر "عرض الريان أقل من مطالب الأهلي بقليل، وننتظر وضوح الموقف في الفترة المقبلة".

وكان محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي قد حسم في وقت سابق مستقبل المهاجم وسام أبو علي مع الفريق الأحمر.

وقال يوسف في تصريحات نشرتها الصفحات الرسمية للنادي الأهلي: "الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية"

وأضاف "بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة".

وكان مصدر مقرب من وسام أبو علي كشف عن غضب اللاعب من قرار الأهلي باستمراره نظرا لامتلاكه عروضا خارجية.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

صاحب الـ 26 عاما خاض 60 مباراة بقميص الأهلي ساهم خلالها بـ 48 هدفا في جميع المسابقات إذ سجل 38 وصنع 10، وفاز بجائزة هداف الدوري المصري 2023-24.

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