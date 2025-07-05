الراية القطرية: وسام أبو علي أصبح قريبا من الريان

كشفت صحيفة "الراية" القطرية اقتراب الريان من ضم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

وأشار التقرير إلى أن الريان بات قريبا من ضم وسام أبو علي وستحسم في خلال أيام قليلة.

وأضاف "من المنتظر أن يصل اللاعب للدوحة خلال الفترة المقبلة للخضوع للكشف الطبي ثم الانتقال الرسمي استعدادا للانضمام للمعسكر الخارجي".

ولفت التقرير إلى تواجد ممثل الريان في القاهرة خلال الساعات الماضية لحسم التفاوض مع الأهلي وإنهاء التعاقد.

وأوضح مصدر مقرب من وسام أبو علي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الريان تقدم بعرضه الرسمي الأول للأهلي اليوم، لضم وسام أبو علي وهناك مفاوض من النادي القطري موجود بالقاهرة للتوصل لاتفاق".

وأضاف المصدر "عرض الريان أقل من مطالب الأهلي بقليل، وننتظر وضوح الموقف في الفترة المقبلة".

وكان محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي قد حسم في وقت سابق مستقبل المهاجم وسام أبو علي مع الفريق الأحمر.

وقال يوسف في تصريحات نشرتها الصفحات الرسمية للنادي الأهلي: "الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية".

وأضاف "بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة".

وكان مصدر مقرب من وسام أبو علي كشف عن غضب اللاعب من قرار الأهلي باستمراره نظرا لامتلاكه عروضا خارجية.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

صاحب الـ 26 عاما خاض 60 مباراة بقميص الأهلي ساهم خلالها بـ 48 هدفا في جميع المسابقات إذ سجل 38 وصنع 10، وفاز بجائزة هداف الدوري المصري 2023-24.