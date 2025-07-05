ذا أثليتك: أرسنال يتوصل لاتفاق مع مادويكي ويستعد للمفاوضات مع تشيلسي
السبت، 05 يوليه 2025 - 18:34
كتب : FilGoal
توصل أرسنال إلى اتفاق مع نوني مادويكي لاعب تشيلسي بشأن البنود الشخصية له تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة.
نوني مادويك
النادي : تشيلسي
وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن أرسنال يستعد للتواصل مع تشيلسي لشراء مادويكي.
ويسعى أرسنال لضم مادويكي لتعزيز مركز الجناح الأيسر في الفريق وفقا لطلبات ميكيل أرتيتا المدير الفني.
على جانب آخر من المتوقع أن ينتقل إيثان نوانيري لاعب أرسنال الشاب إلى تشيلسي في صفقة أخرى بين الناديين.
وشارك ماوديكي مع تشيلسي في 45 مباراة الموسم الماضي بما في ذلك 4 مباريات بكأس العالم للأندية المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسجل مادويكي 11 هدفا وأكمل 5 تمريرات حاسمة.
وانضم مادويكي لصفوف تشيلسي قادما من بي إس في أيندهوفن في يناير 2023 وشارك في 91 مباراة.
كما انضم البالغ من العمر 23 عاما مؤخرا لمنتخب إنجلترا ولعب معه 7 مباريات.