التشكيل - باريس سان جيرمان دون تغييرات.. وهاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ

دفع لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان بنفس الأسماء دون أي تغيير أمام بايرن ميونيخ في قمة مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان على ملعب مرسيدس بنز أرينا بصافرة تحكيمية لأنتوني تايلور.

ولم يُجر إنريكي أي تغيير على الفريق الذي انتصر على إنتر ميامي في دور الـ 16 بنتيجة 4-0.

فيما يبدأ كينجسلي كومان أساسيا مع بايرن ميونيخ رغم التقارير التي أشارت لاحتمالية غيابه بعد تعرضه للإصابة ضد فلامنجو.

ويتواجد ألكسندر بافلوفيتش بدلا من ليون جوريتسكا في خط وسط البافاري.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: نونو مينديش – ويليام باتشو – ماركينيوس – أشرف حكيمي

الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز

الهجوم: خيفيتشيا كفاراستيخيليا – برادلي باركولا – دزيري دوي

فيما جاء تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كونراد لايمر– دايو أوباميكانو – جوناثان تاه – يوسيب سانسيتش

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش– جمال موسيالا – جوشوا كيميتش

الهجوم: كينجسلي كومان – هاري كين – مايكل أوليس

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء ريال مدريد مع بوروسيا درورتموند في نصف النهائي.

والتقى الفريقان الموسم المنقضي في دوري أبطال أوروبا وانتصر بايرن ميونيخ بهدف دون رد في مرحلة المجموعة.