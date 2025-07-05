التشكيل - باريس سان جيرمان دون تغييرات.. وهاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ

السبت، 05 يوليه 2025 - 18:18

كتب : FilGoal

بايرن - باريس

دفع لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان بنفس الأسماء دون أي تغيير أمام بايرن ميونيخ في قمة مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان على ملعب مرسيدس بنز أرينا بصافرة تحكيمية لأنتوني تايلور.

ولم يُجر إنريكي أي تغيير على الفريق الذي انتصر على إنتر ميامي في دور الـ 16 بنتيجة 4-0.

أخبار متعلقة:
رئيس بايرن: لن نضم نيكو ويليامز انتهى الأمر الـ 45.. تشيلسي يضم جيتينز لـ 7 سنوات جلوبو: مانشستر يونايتد وإيفرتون مهتمان بحارس بوتافوجو بعد تألقه.. رومانو: إدارة سان جيرمان تجتمع مع وكيل باركولا لتجديد عقده

فيما يبدأ كينجسلي كومان أساسيا مع بايرن ميونيخ رغم التقارير التي أشارت لاحتمالية غيابه بعد تعرضه للإصابة ضد فلامنجو.

ويتواجد ألكسندر بافلوفيتش بدلا من ليون جوريتسكا في خط وسط البافاري.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: نونو مينديش – ويليام باتشو – ماركينيوس – أشرف حكيمي

الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيز

الهجوم: خيفيتشيا كفاراستيخيليا – برادلي باركولا – دزيري دوي

Image

فيما جاء تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كونراد لايمر– دايو أوباميكانو – جوناثان تاه – يوسيب سانسيتش

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش– جمال موسيالا – جوشوا كيميتش

الهجوم: كينجسلي كومان – هاري كين – مايكل أوليس

Image

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء ريال مدريد مع بوروسيا درورتموند في نصف النهائي.

والتقى الفريقان الموسم المنقضي في دوري أبطال أوروبا وانتصر بايرن ميونيخ بهدف دون رد في مرحلة المجموعة.

بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان التشكيل كأس العالم للأندية
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: تشيلسي يمنع برشلونة من الحصول على مكافآت روكي مباشر كأس العالم للأندية - سان جيرمان (0)-(0) بايرن ميونيخ.. فرص مبكرة تمهيدا للانتقال لـ تشيلسي.. إستيفاو يودع بالميراس برسالة مؤثرة بونو: حالة روبن نيفيز كانت صعبة بعد معرفة خبر وفاة جوتا بيلينجهام: أرنولد يحاول التماسك بشأن جوتا.. وتنتظرنا مهمة صعبة أمام دورتموند هيركوليز: الفوز على الهلال جاء بسبب العمل الجاد.. والأفضل بالنسبة لنا لم يأت بعد مواعيد مباريات السبت 5 يوليو - بايرن ضد باريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند إستيفاو: بالميراس سيظل دائما في قلبي
أخر الأخبار
سبورت: بعد بايرن ميونيخ.. برشلونة يحسم موقفه النهائي من نيكو ويليامز دقيقة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: تشيلسي يمنع برشلونة من الحصول على مكافآت روكي 23 دقيقة | كأس العالم للأندية
ماركا: هذه حقيقة رغبة برشلونة في التعاقد مع دومفريس 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العالم للأندية - سان جيرمان (0)-(0) بايرن ميونيخ.. فرص مبكرة 28 دقيقة | كأس العالم للأندية
لا جازيتا ديلو سبورت: خلاف مالي بين ميلان وكلوب بروج لإتمام صفقة جاشاري 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول الموقف من العروض المقدمة لـ وسام أبو علي 48 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: أرسنال يتوصل لاتفاق مع مادويكي ويستعد للمفاوضات مع تشيلسي 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: إنتر يرد على عرض جالاتاسراي لضم تشالهان أوجلو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508696/التشكيل-باريس-سان-جيرمان-دون-تغييرات-وهاري-كين-يقود-هجوم-بايرن-ميونيخ