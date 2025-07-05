رئيس بايرن: لن نضم نيكو ويليامز انتهى الأمر

عبر أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ عن غضبه بعد عدم تمكنه من التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال هونيس لقناة br24sport: "هل سنستهدف ضم نيكو ويليامز العام المقبل؟ لا، انتهى الأمر".

وأضاف "برأيي أن بلباو يسعى فقط لكسب المزيد من المال لأن سعره سيتجاوز 60 مليون يورو العام المقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "نيك فولتمايد؟ لا يزال لدينا وقت حتى نهاية أغسطس، أعتبره لاعبا ممتازا وسينسجم معنا تماما وسأكون سعيدا جدا إذا تعاقدنا معه وإن لن يحدث سنرى العام المقبل".

وجاء إعلان بلباو تجديد عقد ويليامز في الوقت الذي كان الجناح الدولي الإسباني قريبا من الانتقال إلى برشلونة.

وشهد العقد الجديد رفع قيمة الشرط الجزائي لأكثر من 50% مقارنة بالعقد السابق.

ويلياميز كان يرتبط بعقد مع أتلتيك بلباو حتى 30 يونيو 2027.

فيما كانت تبلغ قيمة الشرط الجزائي 64 مليون يورو.

عقد ويلياميز الجديد سيمتد حتى 2035 وقيمة الشرط الجزائي ستبلغ 128 مليون يورو.

ولم يتمكن النادي الألماني من إقناع نيكو ويليامز من الانضمام له، بل كان برشلونة أقرب لإقناعه، لكنه في النهاية قرر تجديد عقده.