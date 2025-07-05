تمهيدا للانتقال لـ تشيلسي.. إستيفاو يودع بالميراس برسالة مؤثرة

السبت، 05 يوليه 2025 - 17:25

كتب : FilGoal

إستيفاو - بالميراس

ودّع إستيفاو فريقه بالميراس قبل الانتقال لتشيلسي الإنجليزي بعد نهاية مشواره مع الأخضر البرازيلي.

وسينتقل إستيفاو لتشيلسي بعدما خسر مع بالميراس من فريقه المستقبلي بنتيجة 2-1 في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب البرازيلي الشاب عبر حسابه على إنستجرام

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"أشعر بامتنان أبدي لنادي بالميراس على كل ما قدموه لي خلال هذه الفترة. لقد كان لكم دور أساسي في مساعدتي للوصول إلى ما أنا عليه اليوم.

كان من دواعي سروري وشرف كبير ارتداء قميص بالميراس، الذي سيبقى في ذاكرتي طوال حياتي. شكرا لكم مجددا".

وسجل البرازيلي الشاب هدفا لكن لم يكن كافيا ليودع فريقه بهدف عكسي جاء في الدقائق الأخيرة لصالح فريقه المستقبلي.

وسجل إستيفاو هدفا جعله ثاني أصغر لاعب يسجل في البطولة الحالية والخامس عبر تاريخها.

وسينضم البرازيلي الشاب لصفوف تشيلسي عقب نهاية البطولة وبدءا من الموسم المقبل.

وأصبح ابن الـ 18 عاما و71 يوما ثاني أصغر لاعب يسجل في النسخة الحالية من البطولة بعد رودريجو مورا لاعب بورتو البرتغالي الذي سجل ضد الأهلي بعمر 18 عاما و49 يوما.

وبشكل عام أصبح خامس أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة.

وإليكم قائمة أصغر المسجلين في تاريخ البطولة

ألكسندر باتو – 17 عاما و102 يوما

روبرتو دي لا روزا – 17 عاما و346 يوما

هيون سيونج لي – 18 عاما ويوم واحد

رودريجو مورا – 18 عاما و49 يوما

إستيفاو – 18 عاما و71 يوما

بالميراس تشيلسي إستيفاو
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