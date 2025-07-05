عمره 18 عاما.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع دييجو ليون

السبت، 05 يوليه 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

دييجو ليون - مانشستر يونايتد

تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع المدافع الباراجواياني الشاب دييجو ليون.

دييجو ليون مواليد 2007 أي أن عمره 18 عاما فقط.

وأعلن مانشستر يونايتد عن تعاقده مع المدافع الشاب دييجو ليون، وذلك في صفقة مشروطة باستكمال إجراءات التسجيل الرسمية.

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وانضم اللاعب الباراجوياني الدولي على مستوى الشباب إلى يونايتد قادما من نادي سيرو بورتينيو الباراجواياني.

ليون سبق له المشاركة في 33 مباراة مع الفريق الأول لنادي سيرو بورتينيو، سجل خلالها 4 أهداف.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن في وقت سابق ضم البرازيلي ماتيوس كونيا قادما من ولفرهامبتون.

ودفع الشياطين الحمر قيمة الشرط الجزائي البالغ 62.5 مليون جنيه إسترليني في عقد ماتيوس كونيا مع ولفرهامبتون.

وسجل كونيا الموسم المنصرم مع ولفرهامبتون 17 هدفا في 35 مباراة بمختلف البطولات الموسم الجاري.

وظهر كونيا في 13 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي.

مانشستر يونايتد
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