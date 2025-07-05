سيقوده زميله السابق.. بيرنلي يتعاقد مع كايل ووكر

أعلن نادي بيرنلي تعاقده مع كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي.

ووقع ووكر على عقد مع بيرنلي لمدة موسمين حتى 2027.

وقال ووكر عبر موقع النادي عقب التوقيع: "عندما تحدثت مع سكوت باركر وسمعت عن خططه للموسم المقبل وجدت أنها فرصة رائعة، هو يقوم بعمل رائع وقد قاد النادي للدوري الإنجليزي الممتاز محققا 100 نقطة".

وسبق لووكر اللعب مع باركر كزملاء في توتنهام في بداية مسيرة الظهير الأيمن الإنجليزي.

وعاد بيرنلي للدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد على هبوطه.

وكان ووكر قد قضى الموسم الماضي معارا من مانشستر سيتي إلى ميلان.

صاحب الـ 35 عاما انضم لمانشستر سيتي في 2017 قادما من توتنهام.

وخلال سنواته مع مانشستر سيتي شارك ووكر في 319 مباراة ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 23 هدفا.

وتوج الدولي الإنجليزي بالدوري 6 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات وكأس الدرع الخيرية مرتين.