ريكورد: ليفربول قرر دفع العامين المتبقين في عقد جوتا

السبت، 05 يوليه 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ليفربول

قرر نادي ليفربول دفع قيمة العامين المتبقين في عقد لاعبه الراحل البرتغالي ديوجو جوتا.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بإسبانيا صباح الخيمس، حسبما أكد ناديه ليفربول والاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن ليفربول قرر دفع قيمة العامين المتبقيين من عقد ديوجو جوتا لعائلة اللاعب.

أخبار متعلقة:
صلاح ينعي جوتا: زملاء الفريق يأتون ويرحلون لكن ليس بهذه الطريقة إنزاجي يكشف موقف نيفيز وكانسيلو من مباراة فلومينينسي بعد وفاة جوتا "لم يكن يحتفل قبل الحادث ولهذا ذهب شقيقه معه".. معالج جوتا يروي الساعات الأخيرة في حياته "لن تسيروا وحدكم أبدا".. رسالة سلوت في وداع ديوجو جوتا

وكشفت الشرطة الإسبانية تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة ديوجو جوتا مهاجم ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا.

ونشرت الشرطة الإسبانية بيانا عن الحادث جاء على النحو التالي:

"المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن هي أن السيارة، وهي من طراز لامبورجيني، تعرضت لحادث سير وانحرفت عن الطريق بسبب انفجار أحد إطاراتها أثناء تجاوز سيارة أخرى".

"وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، في بلدية سيرناديلا بمقاطعة زامورا.

"اشتعلت النيران في السيارة وقُتل راكباها".

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

جوتا ليفربول
نرشح لكم
مواعيد مباريات السبت 5 يوليو - بايرن ضد باريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند لويس إنريكي: لا نفكر في الانتقام من بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية كومباني: مواجهة باريس سان جيرمان تحدي كبير لنا بالمر: متحمسون لانضمام إستيفاو في تشيلسي للاغتصاب والاعتداء الجنسي.. توجيه 6 تهم لـ توماس بارتي سان ماكسيمان: حاولوا إعطائي منشطات في فنربخشة كادينا سير: بعد فشل صفقة نيكو ويليامز.. راشفورد ينتظر اتصال برشلونة يوفنتوس يتعاقد مع جوناثان ديفيد
أخر الأخبار
الاتفاق يعيد جراي إلى إنجلترا من بوابة برمنجهام 16 دقيقة | سعودي في الجول
هيركوليز: الفوز على الهلال جاء بسبب العمل الجاد.. والأفضل بالنسبة لنا لم يأت بعد 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
على 5 أيام بسبب ريال مدريد.. الكشف عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني 37 دقيقة | الدوري الإسباني
ريكورد: ليفربول قرر دفع العامين المتبقين في عقد جوتا ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات السبت 5 يوليو - بايرن ضد باريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند ساعة | كأس العالم للأندية
إستيفاو: بالميراس سيظل دائما في قلبي 4 ساعة | كأس العالم للأندية
لويس إنريكي: لا نفكر في الانتقام من بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية 4 ساعة | كأس العالم للأندية
كومباني: مواجهة باريس سان جيرمان تحدي كبير لنا 4 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري 4 مصدر مقرب من وسام أبو علي لـ في الجول: اللاعب غاضب من قرار الأهلي باستمراره
/articles/508672/ريكورد-ليفربول-قرر-دفع-العامين-المتبقين-في-عقد-جوتا